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प्रदूषण:आवास बोर्ड की जमीन पर नगर निगम जला रहा कचरा लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी, फैल रहा प्रदूषण

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • यहां के लोगों को कचरा जलाने से सांस फूलने, बेवजह की खांसी, दमा जैसी घातक रोग हो रहे हैं

आदित्यपुर 2 कॉलोनी के बीचो बीच आवास बोर्ड ने स्मार्ट सिटी कॉलोनी बसाने के लिए 10 एकड़ जमीन की घेराबंदी की है, ये 10 एकड़ का प्लॉट कॉलोनी वासियों के लिये जानलेवा बना हुआ है। घेराबंदी के अंदर सारे गाइडलाइन का उल्लंघन कर निगम द्वारा कचरा फेंका जा रहा है, कॉलोनी वासियों ने कहा कि यहां तक तो ठीक था लेकिन उस कचरे में जो आग लगा दी जा रही है वो जानलेवा साबित हो रही है।

यहां के लोगों को कचरा जलाने से सांस फूलने, बेवजह की खांसी, दमा जैसी घातक रोग हो रहे हैं। उप मेयर के राजद प्रत्याशी रहे देव प्रकाश देवता ने निगम के अपर आयुक्त से कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग की।

खांसी और दमा की हो रही बीमारी

शाम ढलते ही कचरे में आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाले धुआं से दम फूलने लगता है। छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
सीताराम सिंह, स्थानीय

इससे काफी परेशानी हो रही है। कोई अधिकारी इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शाम से खांस खांस कर परेशान रहती हूं।
लालमती देवी, स्थानीय

कचरा में आग लगाने से खतरनाक धुआं होता है जो सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। मेरी बूढ़ी मां का खांस खांस कर बुरा हाल है।

साहिल कुमार, स्थानीय
धुंआ ऐसा उठता है कि रोड पर चलने वाले दिखाई नहीं देते हैं, इससे एक्सीडेंट हो रहा है। घर के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी परेशान हैं।

शिवम कुमार, स्थानीय

मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। अब इसकी जानकारी हो गई है। मैं इसे अविलंब रोकने का आदेश जारी कर रहा हूं। सिटी मैनेजर आज जाकर साइट विजिट करेंगे और इसे बंद कराएंगे।
गिरिजा शंकर प्रसाद, अपर नगर आयुक्त, ननि आदित्यपुर।

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