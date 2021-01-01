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सावधानी हटी दुर्घटना घटी:गालूडीह में रांग साइड चल रही स्काॅर्पियाे ट्रक से टकराई, नामदा बस्ती का युवक घायल; युवक को पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया एमजीएम अस्पताल

जमशेदपुर2 दिन पहले
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  • सूचना पाकर गालूडीह थाना से एसआई संताेष सेन दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे
  • पुलिस ने बताया कि उक्त गाड़ी जमशेदपुर से उल्दा जा रही थी

हाइवे 18 पर गालूडीह थाना क्षेत्र के उल्दा में ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो पलट गई। उक्त स्काॅर्पियाें रांग साइड से चल रही थी। जमशेदपुर की ओर जा रहा एक ट्रक से टकरा गई। इससे स्कार्पियों (जेएच05एडी- 9900) पलट गई। इसमें जमशेदपुर के नामदा बस्ती निवासी चालक स्वपन यादव (35) जख्मी हाे गए। ट्रक चालक गाड़ी सहित फरार हो गया। सूचना पाकर गालूडीह थाना से एसआई संताेष सेन दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे।

जख्मी चालक काे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजवाया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने बताया कि उक्त गाड़ी जमशेदपुर से उल्दा जा रही थी। उसे कही जमीन देखना था। इस वजह से वह फोरलेन सड़क पर रांग साइड से चल रही थी। इसी दौरान जमशेदपुर की ओर जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इससे चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने एक वाहन रुकवाया कर उसे तत्काल एमजीएम भेजवाया।

कीताडीह के बुुजुर्ग की सड़क दुर्घटना में मौत

परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह से बाजार जाने के दौरान स्कूटी के धक्के से घायल अवध बिहारी तिवारी (67) की टीएमएच में इलाज के दाैरान मौत हो गई। वे कीताडीह जय प्रकाश कॉलोनी में रहते थे। शुक्रवार को पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में परसुडीह थाना में अस्वभाविक मौत का मामला दर्ज कराया गया है।

गोलमुरी- टेंपो में बाइक ने मारी टक्कर, मारपीट

गोलमुरी के गाढ़ाबासा में सड़क किनारे टेंपो को बाइक ने टक्कर मारी। घटना के बाद टेंपो ने क्षतिपूर्ति बाइक सवार युवकों से पैसे मांगे, जिसको लेकर मारपीट हुई। घटना के बाद जुटे लोगों ने बीच बचाव किया। मौका पाकर बाइक सवार दोनों युवक फरार हो गए। घटना के बाद भीड़ जुट गई थी। खबर मिलने पर पुलिस पहुंची। मामले में किसी तरह की लिखित शिकायत पुलिस से नहीं की है।

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