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  • Night Temperatures Dropped 5 Degrees Below Normal To 7.8 Degrees Celsius, No Respite From Cold; Winds Coming From West north Direction Increased Cold

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मौसम का मिजाज सर्द:रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिर पहुंचा 7.8 डिग्री सेल्सियस, अभी ठंड से राहत नहीं; पश्चिम-उत्तर दिशा से आ रही हवाओं ने बढ़ाई ठंड

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री 15 किलोमीटर रफ्तार से चली हवा

शहर में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमोत्तर दिशा से बह रही हवाओं की वजह से रात के तापमान में तेज गिरावट आई है। रविवार इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। इस दौरान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। दिन में धूप के बाद भी ठंड का अहसास हुआ। मौसम विभाग के रांची केंद्र के अनुसार 2 फरवरी की सुबह तक शीतलहर चलने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहेगा।

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