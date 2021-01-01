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मौसम:रात का पारा 1 डिग्री बढ़कर 9.4 सेल्सियस पहुंचा, 5 फरवरी के बाद कोल्हान में बारिश होने के आसार

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम पारा, आज भी तापमान में होगी बढ़ोतरी
  • बादल छाने के साथ बारिश का अनुमान भी माैसम विभाग ने व्यक्त किया

लगातार माैसम साफ हाेने और तेज धूप की वजह से शहर के तापमान में बढ़ाेतरी देखने काे मिल रही है। बुधवार काे शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढाेतरी के साथ 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है।

यही वजह है कि रात में अच्छी-खासी ठंड महसूस हो रही है। माैसम विभाग की मानें ताे अगले 24 घंटे माैसम साफ रहने व तापमान मेें बढाेतरी होने के आसार हैं। 5 फरवरी सेे एक बार फिर माैसम में बदलाव देखने काे मिल सकता है। इस दाैरान बादल छाने के साथ बारिश का अनुमान भी माैसम विभाग ने व्यक्त किया है।

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