पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जलापूर्ति:गोविंदपुर में दूसरे दिन नहीं मिला 20 हजार घरों मे पानी पाइप लाइन की मरम्मत का काम शुरू, आज से सप्लाई

जमशेदपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मरम्मत का काम शुरू होने से रविवार से जलापूर्ति करने का दावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने किया है

गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति दूसरे दिन भी शुरू नहीं हुई। इससे गोविंदपुर, गदड़ा, सारजामदा, परसुडीह, हलुदबनी के 20 हजार घरों के लगभग एक लाख लोग पानी की परेशानी से जूझते रहे। लोगों ने टेल्को समेत आसपास से पानी लाया। महिलाएं और बच्चे भी इस काम में लगे रहे। दिनभर लोग पानी की आस लगाए थे। पानी की समस्या से जूझ रहे लोग आक्रोशित भी थे उनका कहना था कि तीन से जलापूर्ति बंद है, इसकी मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। इससे परेशानी बढ़ी है।

कोलकाता से 8 डायमीटर का ज्वाइंटर पहुंचने के बाद पेयजल-स्वच्छता विभाग के कर्मचारी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पाइप लाइन फटने के चलते जलापूर्ति पूरी तरह से ठप थी। मरम्मत का काम शुरू होने से रविवार से जलापूर्ति करने का दावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने किया है।

9 दिन बाद मानगो के कुमरूम समेत 3 हजार घरों में जलापूर्ति

मानगाे जलापूर्ति याेजना से जुड़े पारडीह के ऊपर टाेला, कुमरूम बस्ती, समतानगर समेत तीन हजार घराें में शनिवार से पानी सप्लाई शुरू हुई। यहां 9 दिनाें से पानी सप्लाई बंद था। एनएच ठेकेदार की लापरवाही से जाेन एक में 7 जगहाें पर पाइपलाइन फट गई थी। इसे मरम्मत कराने में पेयजल विभाग काे काफी परेशानी हुई। शनिवार शाम से तीन हजार घराें में पानी सप्लाई शुरू हुई। पेयजल विभाग ने कहा-रविवार सुबह से लाेगाें काे नियमित समय पर पानी मिलेगा।

पाइप लाइन बनाने का काम शुरू है। कोलकाता सेे पाइप पहुंचने के बाद ही कर्मचारी दुरुस्त करने में लगे हैं। मरम्मत जल्द हो इसपर निगरानी रखी जा रही है। रविवार को जलापूर्ति होगी।

-राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, जिला परिषद

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें