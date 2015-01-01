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उम्र सीमा विवाद:अब उग्र आंदोलन छोड़ सीधे हक की बात कर रहे निबंधित कर्मचारी पुत्र

जमशेदपुर25 मिनट पहले
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  • टाटा वर्कर्स यूनियन का घेराव करने पहुंचे लोग

वर्षों से नौकरी की आस में समय-समय पर आंदोलन कर रहे निबंधित कर्मचारी पुत्र अपने उग्र आंदोलन को दरकिनार कर अब सीधे अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मोहन पांडेय की अगुवाई में गुरुवार को टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंचे निबंधित कर्मचारी पुत्रों के तीखे सवालों से यूनियन के टाॅप थ्री निरुत्तर हो गया और उम्र सीमा में बढ़ोतरी के साथ जिनका उम्र अधिक हो गया है उनके बारे में प्रबंधन से बात कर पहल करने का आश्वासन दिया।

टाटा स्टील रजिस्टर्ड इंप्लाई वार्ड मैट्रिक पास आश्रितों की नियुक्ति मामले में गुरुवार को टिस्को-ट्यूब निबंधित श्रमिक संघ के लोग टाटा वर्कर्स यूनियन का घेराव करने पहुंचे। यूनियन ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की जानकारी मिलने पर यूनियन टॉप के थ्री ने प्रतिनिधिमंडल को बात करने के लिए बुलाया। मोहन पांडेय के नेतृत्व में पांच लोग अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, महामंत्री सतीश सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडेय से मिले और सीधे सवाल किया कि नियुक्ति में उम्र सीमा क्यों रखी गई?

मोहन पांडेय ने कहा कि जब उम्र सीमा 44 नहीं हो सकती थी, तो 42 ही क्यों किया गया उनका कहना था कि उम्र सीमा तय करने के पूर्व यह क्यों नहीं सोचा गया कि जो वर्षों से नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा? हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि वे एक बार सोमवार को वीपी एचआरएम से इस मुद्दे पर बात करेंगे।

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