पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आक्रोश:न्युवोको विस्टास के ठेका मजदूरों ने दाे घंटे तक किया कंपनी गेट जाम

जमशेदपुर29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कंपनी गेट को जाम करते मजदूर।
  • सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी समय पर भुगतान नहीं होने से रोष
  • प्रबंधन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ आंदोलन

जोजोबेड़ा स्थित सीमेंट कंपनी न्युवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड में काम करने वाले ठेका मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार की सुबह सात से नौ बजे तक कांग्रेस नेता चंदन पांडेय के नेतृत्व में कंपनी गेट को जाम कर दिया। इस दौरान मजदूरों ने गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार कर आक्रोश जताया। कंपनी के सीएसआर पदाधिकारी अतुल कुमार ने वार्ता कर मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

इसके बाद मजदूरों ने आंदोलन स्थगित कर दिया और सुबह नौ बजे काम पर वापस लौट गए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता चंदन पांडेय ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण मजदूरों में नाराजगी है। कंपनी के ठेका कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। आक्रोशित मजदूरों ने कहा कि कंपनी के ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और मजदूरों की जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

कंपनी के सीएसआर पदाधिकारी अतुल कुमार मौके पर पहुंचे और वार्ता कर मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मजदूरों ने आंदोलन स्थगित कर दिया और सुबह नाै बजे काम पर लौट गए। मौके पर कांग्रेस नेता चंदन पांडेय के अलावा राजीव पांडेय, राजू, नीतीश, अमन, दीपू, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व हजारों की संख्या में ठेका कर्मी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें