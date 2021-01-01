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खुलासा:22 जनवरी की रात अपराधियों ने चाकू दिखा की थी मोबाइल-पर्स की लूट, वेबको कर्मी से लूट मामले में 4 गिरफ्तार

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • सीसीटीवी-मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की
  • डीएसपी हेड क्वार्टर वन पवन कुमार ने रविवार को मामले का खुलासा किया

मानगो थाना के मानगो पुल के पास स्थित पैट्रोल पंप के पास 22 जनवरी की रात कपाली के तमोलिया निवासी वेबको कर्मचारी रजनीश कुमार झा से मोबाइल-पर्स लूट मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। मानगो के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। चारों ने युवक से चाकू दिखा लूट की। रजनीश के सिर पर चाकू से हमला भी किया था। चारों आरोपी मो. रफीक खान उर्फ कच्चा उर्फ चिकना बच्चा, नईम खान उर्फ खान बंटी, शेख आरिफ व शेख इबादत को रविवार को जेल भेजा।

सीसीटीवी-मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। डीएसपी हेड क्वार्टर वन पवन कुमार ने रविवार को मामले का खुलासा किया। इस दौरान मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार भी थे। डीएसपी ने कहा- पीड़ित रजनीश गम्हरिया में वेबको कंपनी में काम करता है। 22 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे काम खत्म कर कंपनी की गाड़ी से बस स्टैंड गोलचक्कर के पास उतरा, जिसके बाद वो पैदल घर जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास पैदल आए चार आरोपियों ने उसे घेरा व चाकू दिखा लूट की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की व सिर पर चाकू से हमला किया।

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