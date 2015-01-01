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पंचायती राज व्यवस्था:गांव की सरकार को भंग करने का आदेश, 5 साल की मियाद पूरी होते ही विघटित होगी सभी समितियां

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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जनवरी से गांव की सरकार का शासन समाप्त होगा। शपथ ग्रहण की तिथि के पांच साल होने के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समितियों को भंग करने का आदेश पंचायती विभाग के निदेशक आदित्य रंजन ने गुरुवार को जारी किया। जारी आदेश की प्रति राज्य के सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी को उपलब्ध करा दी है।

इसके प्रभावी होने के बाद जिला परिषद, पंचायत समित व ग्राम पंचायत स्वत: भंग मानी जाएगी। जिले में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नवंबर-दिसंबर 2015 में हुआ था। 17 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद का गठन किया था, जबकि पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के सदस्य जनवरी में प्रखंडवार अलग-अलग तिथि को शपथ ग्रहण हुआ था। सभी समितयों का गठन जनवरी 2016 में पूरा किया था। राज्य के 24 जिलों में जनवरी में पंचायत समितियों का गठन हुआ था। निदेशक ने कहा - गठन के बाद आयोजित प्रथम बैठक की तिथि पांच साल पूरे होने के बाद विघटित करते हुए सभी त्रिस्तरीय समितियो को भंग कर दी जाएगी। कमेटी के भंग होने के साथ सभी पद को रिक्त माना जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त
झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। इसलिए अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो नवंबर-दिसंबर में चुनाव होता पर लॉकडाउन के कारण चुनाव नहीं हुआ। चुनाव कराने के संबंध में झारखंड मंत्रिमंडल को फैसला लेना है। पंचायती राज विभाग के निदेशक आदित्य रंजन ने कहा - 15वें वित्त आयोग के तहत राशि से अधिकतम 2.50 लाख रुपए की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन ही लाभुक समिति से जरिए किया जाएगा।

सभी जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन अलग-अलग तिथि को हुआ था। गठन की तिथि से पांच साल पूरे हाेने पर सभी समितियों का भंग कर दी है। राज्य में पंचायत चुनाव का फैसला सीएम हेमंत सोरेन लेंगे। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का पद खाली है। -आदित्य रंजन, निदेशक, पंचायती राज विभाग

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