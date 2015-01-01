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फैसला:गांव की सरकार को भंग करने का आदेश, पांच साल होने पर समितियों के पद खाली माने जाएंगे

जमशेदपुर3 घंटे पहले
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  • त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सभी समितियों को भंग करने का आदेश ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती विभाग) के निदेशक ने दिया
  • जिले में जनवरी से गांव की सरकार का शासन होगा समाप्त, 2015 में हुआ था पंचायती राज का अंतिम चुनाव

जिले में जनवरी से गांव की सरकार का शासन समाप्त हो जाएगा। शपथ ग्रहण की तिथि के पांच साल पूरा होने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सभी समितियों को भंग करने का आदेश ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती विभाग) ने निदेशक आदित्य रंजन ने गरुवार को जारी कर दिया।

जारी आदेश की प्रति राज्य के सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी को उपलब्ध करा दी गई है। इस आदेश के प्रभावी होने के बाद जिला परिषद, पंचायत समित व ग्राम पंचायत स्वत: भंग मानी जाएगी। जिले में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नवंबर व दिसंबर 2015 में हुआ था।

जिला परिषद का गठन 17 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद का गठन किया गया था। जबकि पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के सदस्य जनवरी माह में प्रखंडवार अलग-अलग तिथि को शपथ ग्रहण हुआ था। सभी समितयों का गठन जनवरी 2016 में पूरा कर लिया गया था। कमेटी के भंग होने के साथ सभी पद को रिक्त माना जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त
झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। इसलिए अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अगर कोविड नहीं आया होता और लॉकडाउन नहीं लगता तो नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराया जाता। लॉकडाउन के कारण चुनाव नहीं कराया गया। चुनाव कराने के संबंध में झारखंड मंत्रिमंडल को फैसला लेना है। इधर 14 वें वित्त आयोग व 15 वें वित्त आयोग के आदेश का हवाला देते हुए पंचायती राज विभाग के निदेशक आदित्य रंजन ने अपने आदेश में कहा है कि 15वें वित्त आयोग के तहत राशि से अधिकतम 2.50 लाख की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन लाभुक समिति से मार्फत किया जाएगा।

सभी जिला में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन अलग-अलग तिथि को हुआ था। गठन की तिथि से पांच साल पूरे हाेने पर सभी समितियों को भंग कर दिया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव के संबंध में फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का पद खाली है। -आदित्य रंजन, निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार

उपायुक्त ने केजीबीवी स्कूल में नामांकन पर दिया जोर
गालूडीह बीआरसी भवन के कर्मियाें के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। इसमें केजीबीवी में नामांकन व सर्वशिक्षा अभियान काे लेकर चल रहे ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थिति बढ़ाने काे लेकर चर्चा की गई। साथ ही विद्यालय भवन की स्थिति, जर्जर भवन की मरम्मत व अन्य विषयाें पर भी विचार विमर्श किया गया।

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