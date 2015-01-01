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भड़के डीआईजी:निरीक्षण में पेट्रोलिंग और थाना में मौजूद पदाधिकारी के पास पिस्टल नहीं, एसपी से मांगी रिपोर्ट

जमशेदपुर39 मिनट पहले
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  • आदित्यपुर में बिना हथियार अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस अधिकारी से सबक
  • एसएसपी ने कहा- शहर से ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर किए 270 एसआई और एएसआई अपने साथ लेकर चले गए पिस्टल

आदित्यपुर में ईंट-बालू सप्लायर की हत्या मामले में जांच करने के बाद बुधवार की रात डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बिष्टुपुर-परसुडीह थाना समेत पेट्रोलिंग का निरीक्षण किया। डीआईजी थानों में मौजूद ओडी पदाधिकारी-पेट्रोलिंग में सवार पदाधिकारी के पास लाइसेंसी पिस्टल नहीं होने पर भड़क गए।

उन्होंने एसएसपी-सिटी एसपी को बिष्टुपुर थाना पर बुलाकर मामले में तलब किया। सिटी एसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी। एसएसपी को सभी पुलिस पदाधिकारी को पिस्टल रखने का अादेश देने को कहा। एसएसपी ने सभी को पिस्टल रखने का निर्देश दिया है। कहा -मैंने 270 शहरी एएसआई और एसआई का ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्र में किया है।

अधिकांश लाइसेंसी पिस्टल लेकर चले गए। इस वजह से भी कुछ लोगों को पिस्टल पुलिस लाइन से इश्यू नहीं हो पाया और कुछ ने नहीं लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में गए पुलिस अधिकारियों से पिस्टल वापस लिए जाएंगे व उन्हें आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। डीआईजी ने आदेश इसलिए दिया है क्योंकि आदित्यपुर में बिना हथियार के ही पुलिस पदाधिकारी अपराधी को पकड़ने चले गए। अपराधियों को पुलिस ने घेर लिया, लेकिन पुलिस के पास हथियार नहीं होने से अपराधी भाग गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी ने सभी को हथियार रखने का निर्देश दिया।

जोनल आईजी आज करेंगे निरीक्षण
जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह शुक्रवार को शहर अाएंगे। वे एसएसपी कार्यालय के साथ गोलमुरी पुलिस लाइन का निरीक्षण करेंगे। गुरुवार को डीएसपी-थानेदारों के साथ एसएसपी ने बैठक की। मामलों के निपटारा व अन्य बिंदुओं पर दिए टास्क को दुरुस्त करने को कहा।

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