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मांग:राॅन्ग साइड से बाइक सवार ने कार में मारी टक्कर गाली-गलौच करने पर पुलिसकर्मी ने की पिटाई, वीडियो वायरल

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • मानगो : वीडियो वायरल, सिपाही पर कार्रवाई की मांग

मानगो चौक के पास शनिवार की सुबह ट्रैफिक पुलिस का एक जवान अपना आपा खो बैठा। बीच सड़क पर ही जवान ने बाइक सवार एक युवक की थप्पड़ और लाठी से पिटाई कर दी। बाद में बाइक सवार युवक वहां से बाइक लेकर भाग निकला। इसी बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

बाइक सवार युवक ने रॉन्ग साइड से आते हुए एक कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार चालक से गाली-गलौच करने लगा। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस का जवान वहां पहुंचा और युवक को थप्पड़ मार दी। शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति के सदस्यों ने जांच कर आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की।

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