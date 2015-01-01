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मानगो में फायरिंग मामला:प्रवीर का खुलासा; गैंग बनाने, अपराधियों को सप्लाई करने के लिए मंगाया हथियार

जमशेदपुर38 मिनट पहले
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मानगो में फायरिंग मामले में हथियार बरामद कर जानकारी देते एसएसपी।
  • .फरार प्रदीप ने सोशल मीडिया पर भाई प्रवीन को हथियार रखने को कहा
  • कट्टा को छोटा व पिस्टल को लंबा लिख कोडवर्ड में करते थे मैसेज, अमरजीत ने प्रवीन को दिया हथियार

गोलमुरी में ट्रांसपोर्टर दिनेश राज पर फायरिंग के बाद फरार अपराधी प्रदीप सिंह ने हथियार रखने के बारे में भाई प्रवीर सिंह उर्फ प्रवीन से वाट्सएप व इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा। फायरिंग के बाद प्रवीन से पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया।

प्रवीन के फोन को सर्विलांस पर रखा था, जिससे पता चला कि मुंगेर से मंगवाए हथियार को अमरजीत पांडेय ने प्रवीन को रखने के लिए दिया है। हथियार के बारे में प्रदीप ने मैसेज के जरिए प्रवीन से जानकारी ली। मैसेज में कट्टा को छोटा व पिस्टल को लंबा लिख कोडवर्ड में जानकारी मांगी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रवीन पर नजर रखी। इलाहाबाद से शहर पहुंचने के बाद उसे पकड़ा व छानबीन में मानगो गुरुद्वारा रोड स्थित सब्जी विक्रेता कृष्णा यादव के घर से बक्से में रखा हथियार बरामद किया। प्रवीर ने बताया - गैंग तैयार करने व अपराधियों को सप्लाई करने के लिए हथियार मंगवाया था। उसका अपराधी अमरनाथ सिंह से संपर्क है। बिहार के अारा में पूछताछ के बाद कृष्णा को छोड़ दिया। इधर, प्रवीर की निशानदेही पर 4 देसी कट्टा, दो पिस्टल, 15 कारतूस, दो झोला, 3 खोखा व दो मोबाइल बरामद किया। इसकी जानकारी एसएसपी डॉ. एम तामिल वाणन ने संवाददाता सम्मेलन में दिया।

कहा - मानगो थाना में थानेदार विनय कुमार के बयान पर प्रवीन, उसके भाई प्रदीप सिंह, डिमना रोड शंकोसाई रोड एक निवासी अमरजीत पांडे व संतोष सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार साथियों की तलाश में है। गोलमुरी पुलिस रिमांड पर लेकर फायरिंग मामले में पूछताछ करेगी।

घटना को देने वाले थे अंजाम
एसएसपी ने कहा- प्रवीर कंटेनर चालक है। दो दिनों पहले भी कंटेनर पहुंचाकर ट्रेन से घर लौटा था। अपराधी प्रदीप सिंह भाई प्रवीर से बिहार के मुंगेर बिहार शरीफ व अन्य इलाकों से हथियार लाकर शहर व अन्य जिलों में सप्लाई करता था। जेल में बंद अपराधियों से हुई बातचीत में भी इसका खुलासा हुअा है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त छापेमारी की। प्रवीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। गत दिनों गोलमुरी में हुई फायरिंग में प्रदीप सिंह शामिल था उस घटना में प्रयुक्त 3 खोखा भी बरामद किया है। गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की भी योजना थे, जिसे विफल किया है।

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