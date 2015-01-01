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शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा:सरकारी स्कूलों-हॉस्टल के संचालन से पहले तैयारी कैंपस होगा सैनेटाइज, बच्चे मास्क लगा आएंगे स्कूल

जमशेदपुर30 मिनट पहले
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  • डीसी ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, बीईईओ-वार्डन को नोटिस

राज्य में स्कूल के संचालन के संबंध में सहमति तो बन गई पर स्कूल का संचालन कब होगा इसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने सरकारी व सरकारी आवासीय विद्यालय संचालन की तैयारी शुरू कर दी है।

डीसी सूरज कुमार ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा में विभाग के अधिकारियों को स्कूल के संचालन की तैयारी करने का आदेश दिया। ताकि स्कूल खुलने की तिथि की घोषणा के साथ संचालन किया जाए। स्कूलों का संचालन सरकार की गाइडलाइन के आधार पर होगा। डीसी ने कहा - स्कूल का संचालन शुरू होने से पहले सभी सरकारी स्कूलों का सैनेटाइज कराया जाएगा। सभी बच्चे मास्क लगाकर स्कूल आएंगे। डीसी ने सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्न भोजन व अन्य योजनाओं की समीक्षा की।

62 विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति बहाल का आदेश
समीक्षा के क्रम में डीसी को बताया गया कि जिले के 62 स्कूलों में अभी तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। डीसी ने कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया कि जितनी जल्द हो सके, इस स्कूलों में बिजली आपूर्ति बहाल की जाए।

ड्रापआउट बच्चे किए जाएंगे ट्रैक
डीसी ने स्कूलों से ड्रापआउट बच्चों की पहचान का आदेश डीएसई विनीत कुमार को दिया। कहा - स्कूलों के एसएलसी लेने वाले बच्चों का नामांकन कहां कराया जा रहा है इसकी जानकारी जुटाए। 5वीं, छठीं, 8वीं व 9वीं के बच्चों पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया। छठीं वर्ग में नामांकन के लिए विशेष योजना बनाने का भी आदेश दिया।

उदासीनता बरतने वालों को नोटिस
डीसी ने कहा- जर्जर स्कूल भवन का तोड़ने का आदेश दिया था। जिन बीईईओ ने आदेश का अनुपालन नहीं किया है उन्हें चिह्नित कर कारण बताओ नोटिस डीएसई जारी करें। केजीबीवी में नामांकन को लेकर डीसी ने कहा-सभी स्कूलों ने लक्ष्य के मुताबिक नामांकन नहीं हुआ है उन स्कूलों के बीईईओ को शोकॉज करें।

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