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टाटा स्टील:10 वर्ष बाद कोरोनाकाल में निबंधित कर्मी पुत्रों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले विरोध; डिप्टी प्रेसिडेंट से उलझे

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • बहाली 2011 की उम्र सीमा पर हो अन्यथा विरोध, आज फिर घेरेंगे यूनियन कार्यालय

टाटा स्टील में मैट्रिक पास रजिस्टर्ड इंप्लाई वार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उम्र सीमा को लेकर विरोध शुरू हो गया। गुरुवार को मोहन पांडेय के नेतृत्व में 30 रजिस्टर्ड इंप्लाई वार्ड सुबह 10 बजे टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी प्रेसिडेंट से मिले और डिप्टी प्रेसिडेंट से उलझ गए।

मोहन के मुताबिक हम लोगों के पहुंचने पर अध्यक्ष आर रवि प्रसाद चले गए। इसके बाद गेट पर ताला लगा दिया गया। हालांकि थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट ने आकर बताया कि हम लोगों के यूनियन परिसर में प्रवेश पर रोक नहीं है।

इसके बाद हम डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडेय के पास गए। मोहन ने उम्र सीमा 42 साल करने का विरोध किया व कहा - उम्र सीमा 46 साल की जाए या 2011 के मापदंड पर बहाली होनी चाहिए। 2011 में उम्र सीमा 44 साल थी। अगर उम्र सीमा में संशोधन नहीं हुआ तो हम बहाली का पुरजोर विरोध करेंगे व परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा नहीं होने देंगे।

कंपनी प्रबंधन ने उम्र सीमा बढ़ाने से किया इनकार

शुक्रवार को हम फिर सुबह 10 बजे यूनियन का घेराव करेंगे। 42 साल उम्र सीमा करने के कारण आधे से अधिक कर्मचारी पुत्र आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। इधर, अरविंद पांडेय ने कहा - मोहन पांडेय के साथ कुछ लोग मेरे पास उम्र सीमा बढ़ाने की मांग लेकर आए थे। यूनियन ने 45 वर्ष उम्र सीमा करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रबंधन ने मानने से साफ इनकार कर दिया।

दूसरी ओर 10 साल बाद शुरू हो रही बहाली प्रक्रिया शुरु होने से पहले आसन चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार सह डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद कुमार पांडेय से उलझने की घटना को चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

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