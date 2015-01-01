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सुविधा:रेलवे- सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो चक्रधरपुर मंडल में यूनियन नेता और कर्मचारी ऑनलाइन करें शिकायत

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोट
  • वहीं शिकायत करने वाली जांच टीम के समक्ष पेश नहीं होते हैं, जिससे मुख्य कारण स्पष्ट नहीं होता है

टाटानगर समेत चक्रधरपुर रेल डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों से रेलवे की शिकायत पुस्तिका का इस्तेमाल बंद होने वाला है। रेल यात्रियों को ऑनलाइन शिकायत करनी होगी। शिकायत करने वाले को अपना पूरा नाम, पता-मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। पूरा पता नहीं देने वाले यात्रियों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुझाव पेटी रहेगी। चक्रधरपुर मंडल में यूनियन नेताओं व कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन शिकायत व सुझाव की व्यवस्था शुरू हुई है।

बगैर नाम-पता की शिकायत पर जांच करने वाले पदाधिकारी परेशान होते हैं, जबकि शिकायत के अनुसार खामी ज्यादातर नहीं मिलती है। वहीं शिकायत करने वाली जांच टीम के समक्ष पेश नहीं होते हैं, जिससे मुख्य कारण स्पष्ट नहीं होता है।

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