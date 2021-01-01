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बयान:अनर्गल बयान के लिए रामेश्वर उरांव माफी मांगें- कमल

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • एक जिम्मेदार नागरिक के मुंह से इस तरह की बातें निकलनी नहीं चाहिए

अग्रवाल समाज फाउंडेशन के संरक्षक, झारखंड आम मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल किशोर अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस रामेश्वर उरांव के बिहारी और मारवाडिय़ों के संबंध में दिया गया बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अशोभनीय है। यह कांग्रेस के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है। उनके इस बयान से कांग्रेस की छवि अत्यंत धूमिल हुई है।

एक जिम्मेदार नागरिक के मुंह से इस तरह की बातें निकलनी नहीं चाहिए। उरांव भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और ऐसे में भारतीय संविधान के विपरीत बातें बोलना आश्चर्यजनक है। भारतीय पुलिस को भारतीय संविधान की अस्मिता की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। उरांव के इस बात से बिहारी एवं मारवाड़ी समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

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