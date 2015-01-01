पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

याेजना:बिरसानगर में पीएम आवास योजना के लिए लाभुकाें का निबंधन आज से, सुरक्षा की मांग

जमशेदपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए विधायक ने लिया जायजा

पीएम आवास याेजना के तहत बिरसानगर परियाेजना के लाभुकाें का निबंधन कार्य शुक्रवार से शुरू हाेगा। इधर, पीएम आवास याेजना के निर्माण कार्य का ग्रामीणाें द्वारा विराेध के बाद गुरुवार काे विधायक सरयू राय ने स्थल का जायजा लिया। उन्हाेंने जेएनएसी के एसओ कृष्ण कुमार व ठेकेदार काे जमीन का पहले डिमार्केशन करने का निर्देश दिया।

फिर निर्माण कार्य शुरू हाेगा। वहीं, ठेकेदार ने विधायक काे निर्माण कार्य में बाधा से अवगत कराया। सरयू ने प्रशासन से बातकर हल निकालने का भराेसा दिलाया, ठेकेदार काे प्रशासन व जेएनएसी के साथ तालमेल कर निर्माण स्थल पर सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्था करने का निर्देश दिया। हालांकि, दाे दिन पूर्व नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडकाे व ठेकेदार का स्थानीय लाेगाें ने पीएम आवास याेजना की जमीन पर काम करने का विराेध किया था। इसके बाद जुडकाे ने मामले में जेएनएसी के एसओ काे जानकारी दी।

आदेश : 200 बिजली पाेल काे करना हाेगा शिफ्ट
जुडकाे ने पीएम आवास याेजना की जमीन पर से गुजरने वाले एचटी, एलटी व टावर नेटवर्क समेत अन्य बिजली तार काे हटाने का अावेदन दिया है। इसके एवज में बिजली विभाग करनडीह प्रमंडल ने जुडकाे काे लगभग 200 पाेल शिफ्ट करने का खर्च जमा करने का आदेश दिया है। ईई पीके विश्वकर्मा ने बताया पाेल दूसरी जगह शिफ्टिंग पर लगभग 1.50 से दाे कराेड़ जमा करने काे कहा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें