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मिलावटखाेरी के खिलाफ चला अभियान:गिरीश चनाचूर मानगो समेत 11 मिठाई दुकानों से लिया सैंपल

जमशेदपुर33 मिनट पहले
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दीपावली पर मिठाइयाें में मिलावटखाेरी के खिलाफ फूड विभाग लगातार छापामारी अभियान चला रहा है। इससे दुकानदाराें में हड़कंप है। फूड इंस्पेक्टर दीपश्री के नेतृत्व में गुरुवार को गिरीश चनाचूर मानगो, छप्पनभोग बिष्टुपुर, न्यू गणगौर स्वीट्स जुगसलाई सहित शहर के विभिन्न इलाकाें की 11 मिठाई दुकानों में अभियान चलाकर सैंपल लिया गया। इसे जांच के लिए रांची स्थित लैब भेजा जाएगा।

अभियान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। फूड इंस्पेक्टर ने कहा- सैंपल की जांच में मिलावट पाए जाने पर संबंधित दुकानदाराें के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश ओडिशा से खोवा, पनीर सहित अन्य खाद्य-पदार्थ शहर पहुंचते हैं। अभियान में फूड विभाग के सहायक इंस्पेक्टर नरेश प्रसाद भी शामिल थे।

शहर की इन दुकानों से लिया गया सैंपल

गिरीश चनाचूर, मानगो: खोवा रोल पूजा स्वीट्स, मानगो : काजू बर्फी पहलवान स्वीट्स, मानगो: मिल्क केक छप्पन भोग, बिष्टुपुर : काजू बर्फी न्यू गणगौर स्वीट्स, जुगसलाई: कलाकंद नारायण भंडार, जुगसलाई : बादाम बर्फी मिठाई वाला, न्यू रानी कुदर : दिलखुश रस माधुरी, कदमा : मिल्क केक बंगाल भोग, कदमा : मिल्क केक मोचक स्वीट्स, साकची : कलाकंद हरिकृष्ण मिष्ठान भंडार, साकची : पेड़ा

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