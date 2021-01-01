पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग पर प्रदर्शन:सरना धर्म कोड- चांडिल में 40 मिनट रेल पटरी पर उतरे आदिवासी इधर, टाटा-पटमदा रोड भी दो घंटे किया जाम

जमशेदपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरपीएफ, जीआरपी व नीमडीह थाना पुलिस ने 40 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों को पटरी से हटाया

सरना धर्म कोड और 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर रविवार को चांडिल व पटमदा में आदिवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे संथाली समुदाय के लोगों ने चांडिल रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर धरना दिया।

आरपीएफ, जीआरपी व नीमडीह थाना पुलिस ने 40 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों को पटरी से हटाया। इधर, पटमदा में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के आह्वान पर टाटा-पटमदा मुख्य सड़क को धुसरा गांव के पास सुबह 9 से 11 बजे तक जाम किया। इसके कारण हाथीखेदा मंदिर लावजोड़ा जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser