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डीसी ने कहा:असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को 250-8000 रुपए तक छात्रवृत्ति

जमशेदपुर28 मिनट पहले
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  • आपकी योजना-अपनी योजना अभियान के बारे में दी जानकारी

असंगठित क्षेत्र के निबंधित कामगारों के बच्चों को सलाना 250 से आठ हजार छात्रवृत्ति मिलेगी। ‘आपकी योजना- अपनी योजनाओं को जानें’ के क्रम में डीसी ने जानकारी दी। सरकार ने योजना में बेटियों के लिए अतिरिक्त सुविधा दी है। राज्य सरकार के श्रम, नियोजन व प्रशिक्षण विभाग योजना का संचालन कर रहा है। सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत सुविधा उपलब्ध दी जा रही है।

18-59 आयु के 2.50 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि, ग्रामीण इलाके में मासिक एक हजार व शहरी क्षेत्र के वैसे कामगार जिनकी मासिक आय 12 सौ रुपए तक है, उनके बच्चाें को लाभ मिलेगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना व पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा 60 साल में निबंधित कामगार की मृत्यु होने पर आश्रित को 15 हजार, दुर्घटना व बीमारी से निधन पर 25 हजार रुपए मिलेगें।

नि:शुल्क होगा निबंधन, इस नंबर पर करें संपर्क

जमशेदपुर, पटमदा, धालभूमगढ़, चाकुलिया व घाटशिला के मजदूर निबंधन कराने के लिए श्रम पर्वतन पदाधिकारी संदीप कुमार के फोन 7762837164 व पोटका, मुसाबनी, बहरागोड़ा, डुमरिया के मजदूर श्रम पर्वतन पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के 7870211400 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। आधार नंबर, खाता, नामिनी का आधार व फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं।

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