पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नोटिस जारी:एसडीओ ने पूर्व सीएम रघुवर दास को किया शोकॉज, कहा- छठ पर सूर्य मंदिर में भीड़ जुटाई तो होगा केस

जमशेदपुर17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पूर्व सीएम रघुवर दास

पूर्व सीएम रघुवर दास को धालभूम के एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने शाेकाॅज किया है। 16 नवंबर तक जवाब देने काे कहा गया है। रघुवर ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि छठ पूजा पर 16 नवंबर को पूजन सामग्री के वितरण के लिए कूपन का वितरण किया जाएगा। 17 व 18 नवंबर को 400 व्रतधारियों को मंदिर परिसर में कूपन दिया जाएगा। 19 नवंबर को पूजन सामग्री का वितरण किया जाएगा।

प्रशासन ने पूर्व सीएम की घोषणा को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की है। कहा- सूर्य मंदिर में छठ के दिन भीड़ जुटी और प्रसाद बांटा गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है जिस स्थान पर छठ पूजा की बात पूर्व सीएम की ओर कही गई है, वह स्थान मंदिर परिसर में है।

ऐसी स्थिति में वहां 50 से ज्यादा व्यक्ति कैसे जमा हो सकते हैं। वहीं, रघुवर दास ने कहा कि सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए पूजा की जाएगी। परिसर में दो छठ घाट हैं। इन दोनों छठ घाट पर 400 सौ व्रतधारी तीन-तीन फीट की दूरी बनाते हुए पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें