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खाद्यान्न घोटाले के बाद प्रशासन की पहल:डाकिया योजना से एसएचजी की महिला समूहों को जोड़ा जाएगा

जमशेदपुर2 मिनट पहले
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उपायुक्त कार्यालय में बैठक करते डीडीसी।

आदिम जनजाति के लिए डाकिया योजना में महिला स्वयं सहायता समूह व दीदी बाड़ी योजना से जुड़ी महिलाओं का शामिल करने का फैसला प्रशासन ने किया है। हाल में जिला में डाकिया योजना में गबन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है।

इसी क्रम में यह फैसला किया है। गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में डीडीसी परमेश्व भगत की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस की बैठक में यह फैसला लिया। एसएचजी का गठन व ग्राम संगठन संकुल संसाधन की समीक्षा की गई। गुड़ाबांधा, पटमदा, धालभूमगढ प्रखंड को दिसंबर का लक्ष्य पूरा करने का आदेश दिया। जहां राशि वितरण में परेशानी आ रही है उन प्रखंडों में बैंक अकाउंट खोलने का भी आदेश दिया। डाकिया योजना के चावल का पैकेट एसएचजी की महिलाएं पैक करेंगी। जोहर परियोजना के तहत कुआं, पंप हाउस, सोलर, सिंचाई परियोजना के लक्ष्य को जनवरी तक पूरा करने का आदेश डीडीसी ने बीडीओ को दिया।

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