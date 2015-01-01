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परीक्षा फॉर्म:लाॅ-काॅलेज के छात्रों को 11 नवंबर तक लेना होगा एडमिशन, वर्ना नहीं भर पाएंगे परीक्षा फॉर्म

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • ऐसे में छात्रों को मात्र तीन दिन का समय मिलेगा

एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में बिना एडमिशन के कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फाॅर्म भरने की तिथि घोषित कर दिए जाने के बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव लाॅ कालेज प्रबंधन की नींद खुली है। काॅलेज प्रबंधन ने जल्दीबाजी में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन की सूचना जारी कर दी है। इस सूचना के आधार पर छात्रों को 7 नवंबर से 11 नवंबर तक सभी एडमिशन लेना होगा। सूचना में बताया गया है कि अगर छात्र आवेदन नहीं भरते हैं वे तृतीय सेमेस्टर का फाॅर्म नहीं भर सकते हैं। इधर, सात और आठ नवंबर काे बैंक बंद है।

ऐसे में छात्रों को मात्र तीन दिन का समय मिलेगा। सभी छात्रों का बैंक में चालान की राशि जमा होने के बाद उसकाे काॅलेज प्रबंधन प्रमाणित करेगा। इसके बाद ही छात्र फाॅर्म भर पाएंगे। सत्र 2018-21 के सेकेंड सेमेस्टर के 120 छात्रों को एडमिशन फीस के रूप में 17,500 रुपए एक साथ को-आॅपरेटिव काॅलेज स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा करना होगा।

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