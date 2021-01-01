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  • Tata Badbil Passenger To Run From Today Tata Asansel And Tata Chakradharpur Memu From Tomorrow, Another General Ticket Counter Will Increase At Tatanagar Station

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रेलवे की दो खबरें:टाटा-बड़बिल पैसेंजर आज से टाटा-आसनसाेल और टाटा चक्रधरपुर मेमू कल से चलेंगी, टाटानगर स्टेशन पर एक और जनरल टिकट काउंटर बढ़ेगा

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • चक्रधरपुर से सुबह 6 बजे खुलेगी और सुबह 7.25 बजे टाटानगर पहुंचेगी
  • इस बीच टाटानगर स्टेशन पर एक और जनरल टिकट काउंटर खुलेगा

टाटानगर-बड़बिल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन एक फरवरी से शुरू होगा। 13 डिब्बाें वाली यह ट्रेन शाम 5.15 बजे टाटानगर स्टेशन से खुलेगी और रात 9.30 बजे बड़बिल पहुंचेगी। बड़बिल से सुबह 6 बजे खुलकर सुबह 10.10 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हाेने से यात्रियाें काे काफी सहूलियत हाेगी। वहीं, टाटा-चक्रधरपुर मेमू ट्रेन मंगलवार से शुरू हाेगी। ट्रेन शाम 7 बजे टाटानगर से खुलेगी और रात 8.15 बजे चक्रधरपुर पहुंचेगी।

चक्रधरपुर से सुबह 6 बजे खुलेगी और सुबह 7.25 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इधर, ईर्स्टन रेलवे जोन मुख्यालय ने टाटानगर-आसनसाेल मेमू ट्रेन भी मंगलवार से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। इसी दिन खड़गपुर-टाटा मेमू, चक्रधरपुर-राउलकेला मेमू और राउलकेला-झारसुगड़ा मेमू ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा।

टाटानगर स्टेशन पर एक और जनरल टिकट काउंटर बढ़ेगा

टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन का का मंगलवार से परिचालन शुरू हाेने से चांडिल, पुरुलिया व अन्य छोटे स्टेशनाें के यात्रियों को आने-जाने में सुविधा होगी। लेकिन धनबाद के लिए लोकल ट्रेन चलाने का आदेश अब नहीं आने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। इस बीच टाटानगर स्टेशन पर एक और जनरल टिकट काउंटर खुलेगा। चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से इससे संबंधित आदेश प्राप्त हाे गया है। अभी दो काउंटर सक्रिय हैं। जल्द तीसरा काउंटर भी शुरू हाेगा। बताते चलें कि पिछले साल कोरोना महामारी के मद्देनजर मार्च के तीसरे सप्ताह लॉकडाउन लगने के बाद से ही सभी स्टेशनों पर जनरल टिकट काउंटर बंद कर दिए गए थे।

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