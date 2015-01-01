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कर्मचारियों में उहापोह की स्थिति:टाटा मोटर्स कर्मियों को मिला बोनस स्लिप, विपक्ष ने 9% बोनस मिलने पर लगाए आरोप

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को बोनस स्लिप गुरुवार से मिलना शुरू हो गया। कंपनी प्रबंधन की ओर से ऑनलाइन बोनस स्लिप उपलब्ध कराया जा रहा है। बाई सिक्स कर्मचारियों को भी बोनस स्लिप की हार्ड कॉपी शुक्रवार से उपलब्ध कराई जा सकती है। स्लिप के अनुसार, कर्मचारियों को नौ प्रतिशत बोनस मिला है। इसपर कर्मचारियों में उहापोह की स्थिति है।

इधर, टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेता हर्षवर्धन ने टाटा मोटर्स यूनियन पर घोषणा के मुताबिक 10 प्रतिशत के बदले नाै प्रतिशत बोनस दिलाने का आरोप लगाया है। यूनियन नेता हर्षवर्धन ने कहा यह झूठी यूनियन है। इस झूठी यूनियन से कर्मचारियों का कभी भला नहीं हो सकता। 10 प्रतिशत बोनस की घोषणा की और नाै प्रतिशत बोनस मिला। हर्षवर्धन ने वर्तमान नेताओं पर निजी लाभ के लिए मजदूर विरोधी काम करने का भी आराेप लगाया।

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