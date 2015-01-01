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मौका:टाटा स्टील के योग्यताधारी अधिकारी एनएमएल से करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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बाजार की जरूरत के साथ आने वाली चुनौतियों के बेहतर हल के लिए टाटा ग्रुप योजनाबद्ध तरीके से काम करने काे जाना जाता है। अब टाटा स्टील प्रबंधन ने वर्ष 2025 तक कंपनी को दुनिया के टाॅप फाइव स्टील टेक्नोलॉजी वाले संस्थान की श्रेणी में शामिल कराने के लिए कंपनी इनिसिएटिव प्रोग्राम (सीआईपी) के तहत योग्यताधारी इच्छुक अधिकारियों को मेटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एनएमएल जमशेदपुर से पार्ट टाइम पीएचडी करने का अवसर दिया है।

इस संबंध में कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इससे कंपनी के शोध कार्य में तेजी आएगी, जो नई टेक्नोलॉजी के लिए अहम है। इस तीन वर्षीय कोर्स के लिए चयनित अधिकारियों को पहले छह महीने तक हर दिन उपलब्धता के अनुसार 2-4 घंटे तक क्रुम अटेंड करेंगे। कोर्स वर्क पूरा करने के बाद अधिकारी एनएमएल जाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं।

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