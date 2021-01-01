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शिक्षा:कोरोना महामारी के कारण बंद था शिक्षण कार्य, अब 2020-2021 की पढ़ाई शुरू होंगी; आज से लगेंगीं एमजीएम में एमबीबीएस-बीडीएस की कक्षाएं

जमशेदपुर40 मिनट पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • नए सत्र में नामांकित छात्रों के कारण सोमवार से चहल-पहल रहेगी
  • पीजी नीट 2021-22 की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी

राज्य के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में सोमवार से एमबीबीएस व बीडीएस नए सत्र (2020-21) की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पीजी नए सत्र 20-21 की शुरुआत एक जुलाई से होगी। ऐसे में रिम्स रांची, पीएमसीएच धनबाद व एमजीएम जमशेदपुर के साथ-साथ देवघर एम्स में नए सत्र में नामांकित छात्रों के कारण सोमवार से चहल-पहल रहेगी।

लेकिन, दुमका, हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेजों में सन्नाटा पसरा रहेगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल की आपत्ति के बाद तीनों मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र में छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी गई है। यहां पिछले साल 100-100 सीटों पर दाखिला हुआ था। पीजी नीट 2021-22 की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। इसके लिए एनएमसी की अनुशंसा पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है।

सीएम ने दिया प्रस्ताव बनाने का निर्देश, खुलेंगे 2 नए फार्मेसी कॉलेज

राज्य में दो और नए फार्मेसी कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को दो नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। इसके लिए पूर्व में निर्मित भवनों का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य में सरकारी स्तर पर मात्र एक फार्मेसी संस्थान रांची के बरियातू में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त बिहार में हुई थी। राज्य गठन के बाद से यहां एक भी फार्मेसी संस्थान नहीं खुला। अभी एक ही जगह रांची के बरियातू स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बरियातू स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान में डिग्री की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

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