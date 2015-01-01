पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Jamshedpur
  • The Accident In Hazaribagh's Danua Valley, The Family Was Coming From Siwan Collided With A Car Trailer Coming To Jamshedpur, The Death Of Bai Six Worker Of Bagbeda

हादसा:हजारीबाग की दनुआ घाटी में हादसा, सिवान से आ रहा था परिवार जमशेदपुर आ रही कार ट्रेलर से टकराई बागबेड़ा के बाई सिक्स कर्मी की मौत

जमशेदपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • पांच घायल, टीएमएच में चल रहा इलाज
  • हजारीबाग की दनुआ घाटी में हादसा, सिवान से आ रहा था परिवार

हजारीबाग के चौपारण स्थित जीटी रोड सांझा दनुआ घाटी में शनिवार की सुबह सड़क दुर्घटना में बागबेड़ा रोड नंबर 5 में रहने वाले बाई सिक्स कर्मी विजय शर्मा (38) की घटनास्थल पर मौत हो गई। कार (जेएच05सीक्यू1051) सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। घटना में मृतक की मां पन्ना देवी (62), पड़ोसी धर्म प्रकाश तिवारी (49), मिंटू तिवारी (44), मिंटू की पत्नी, पुत्र करण कुमार (11) घायल हो गए।

विजय शर्मा का शव काफी देर तक ट्रेलर में फंसा रहा। सूचना पर पुलिस पहुंची व घायलों को इलाज के लिए चौपारण अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को ट्रेलर से काटकर पुलिस ने निकाला। देर रात पोस्टमार्टम के बाद विजय शर्मा का शव बागबेड़ा स्थित उनके घर लाया गया। अन्य चार घायलों को टीएमएच रेफर किया है। कार सवार छह लोग बिहार के सिवान जिला स्थित हरफर गांव से बागबेड़ा आ रहे थे। मृतक के दो बच्चे हैं। रविवार को विजय शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक चार भाइयों में सबसे बड़े थे।

अगली सीट पर बैठे थे विजय, घंटो फंसा रहा शव

विजय शर्मा चाची के श्राद्ध कर्म में मां के साथ गए थे। वापसी का कोई साधन नहीं मिला तो पड़ोसी धर्म प्रकाश तिवारी उन्हें लेने इको मारुति कार से गांव गए थे। धर्म के रिश्तेदार मिंटू तिवारी व उनकी पत्नी-पुत्र करण कुमार भी कार से शहर आ रहे थे। सभी शुक्रवार की शाम गांव से निकले थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। मृतक विजय कार की अगली सीट पर बैठे थे। इनका शव घंटों ट्रेलर में फंसा रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें