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गाइडलाइंस जारी:हज 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी

जमशेदपुर27 मिनट पहले
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2021 हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो रही है। सऊदी अरब ने गाइडलाइंस जारी की है। आवेदन 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि एक जनवरी, पैसे जमा करनी की अंतिम तिथि अप्रैल में होगी। 15-16 मई को वैक्सीन कैंप में यात्रियों को वैक्सीन दिया जाएगा।

डीएसओ आज फोन पर देंगे जनता के सवालों के जवाब

शुक्रवार को लोकमंच में डीएसओ चंद्रदेव प्रसाद जनता के सवालों के जवाब देंगे। सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक 9798447616 व 0657-2434511 पर फोन कर नया राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड का वितरण, पीडीएस दुकानदारों द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हाेने की जानकारी ले सकेंगे।

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