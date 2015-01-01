पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Jamshedpur
  • The Durga Festival Will Be Organized Under The Guidelines Issued, The State Government Should Allow The Distribution Of The Cloth And Decorating The Pandal: Pooja Committees

काली पूजा 14 काे:दुर्गाेत्सव में जारी गाइडलाइन के तहत हाेगा आयोजन, राज्य सरकार भाेग वितरण व पंडाल सजाने की दे अनुमति: पूजा कमेटियां

जमशेदपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 16 नवंबर को दोपहर में प्रतिमा का विसर्जन बेली बोधनवाला घाट बिष्टुपुर में होगा

शहर में दीपावली और काली पूजा 14 नवंबर को होगी। लेकिन, कोविड-19 के कारण अब तक राज्य सरकार ने काली पूजा काे लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसको लेकर शहर की काली पूजा समितियों ने दुर्गाेत्सव के दिशा-निर्देशों पर अडिग रहने का फैसला किया है। लेकिन, उन्होंने राज्य सरकार से भोग वितरण की अनुमति सहित कुछ अतिरिक्त छूट भी मांगी है। उन्होंने पंडालों को रोशनी से सजाने की अनुमति देने की मांग की है। क्याेंकि दीपावली रोशनी का पर्व है। नवयुवक मंडली काली पूजा समिति के अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह ने कहा कि हम लाेग दुर्गा पूजा के दाैरान सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही तैयारी कर रहे हैं।

वहीं, परसुडीह हाट बाजार में श्री काली पूजा कमेटी की ओर से इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मां काली की पूजा की जाएगी।14 नवंबर की रात में 9 बजे से मां का पूजन होगा। 16 नवंबर को दोपहर में प्रतिमा का विसर्जन बेली बोधनवाला घाट बिष्टुपुर में होगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा और न ही प्रसाद (भोग) का वितरण होगा। यह जानकारी पूजा कमेटी के अध्यक्ष परशुराम साव ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकारी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मालूम हो कि श्रीश्री काली पूजा कमेटी परसुडीह बाजार का गठन 1968 में हुआ था। तब से लेकर पिछले साल तक हर साल धूमधाम से पूजा का आयोजन होते आ रहा है। लेकिन, इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सादगी से काली पूजा होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें