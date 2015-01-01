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संवेदनहीन पुलिस:टेंपो चालक के शव के लिए थानों के चक्कर लगाते रहे परिजन, मंत्री बन्ना के दफ्तर पहुंचे फिर भी नहीं मिली बॉडी

जमशेदपुर16 मिनट पहले
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शव लेने के लिए बिष्टुपुर थाना पहुंचे मृतक के परिजन।

बिष्टुपुर सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में मृत मालवाहक टेंपो चालक रवि मुंडा का शव लेने के लिए परिवार के लोग सात घंटे तक तीन-तीन थानों का चक्कर लगाते रहे। पुलिस के रवैये से सुबह से शाम तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। शव एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में है। मृतक की चाची सास ने कहा - हमारा क्या कसूर है। बॉडी लेने के लिए पुलिस दौड़ा रही है। सोनारी थाना जाने पर वहां से बिष्टुपुर थाना, बिष्टुपुर थाना से साकची थाना भेजा।

दिनभर दौड़ते रहे, लेकिन शव नहीं मिला। बाद में हम स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर कदमा पहुंचे। जहां से बिष्टुपुर थानेदार को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद बिष्टुपुर थानेदार ने टीम को एमजीएम अस्पताल भेजवाया। शाम होने से शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। शुक्रवार को पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी। टेंपो चालक की मौत बुधवार की शाम को सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास हुई थी।

आपबीती- चाची सास की जुबानी

मृतक रवि मुंडा की चाची सास के मुताबिक गुरुवार की सुबह मैं परिजन संग एमजीएम अस्पताल पहुंची। वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिला। इसके बाद मैं सोनारी थाना गई। वहां थानेदार ने बिष्टुपुर थाना भेजा। बुधवार की शाम रवि को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी ने कहा था कि बिष्टुपुर थाना से पर्ची लेकर आइएगा तो लाश मिलेगी। इसलिए मुझे यकीन था कि बिष्टुपुर थाना से ही काम होगा।

मैं बिष्टुपुर थाना पहुंची। वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा - यहां से कुछ नहीं होगा, साकची थाना जाइए। लिखा पढ़ी वहीं होगा। इसके बाद सभी साकची थाना गए। वहां पता चला कि एमजीएम अस्पताल में पुलिस शिविर में लिखित कार्रवाई होगी। इतनी जगह पुलिस ने दौड़ाया। निराश होकर हम बन्ना गुप्ता के कदमा दफ्तर में गए। वहां जानकारी देने के बाद थाना को फोन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

शहर के बड़े थानेदारों के बहाने तो देखिए

जिस जगह पर सड़क दुर्घटना हुई है वह हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है। बिष्टुपुर थाना के अधीन घटनास्थल आता है। हमने मृतक के परिजनों को बिष्टुपुर थाना जाने की सलाह दी है।
-रेणु गुप्ता, सोनारी थानेदार

लिखित शिकायत नहीं आई। एमजीएम में शव है, सारी कार्रवाई साकची पुलिस करेगी। वहीं से फर्दबयान आने पर आगे की प्रक्रिया होगी। बन्ना गुप्ता ऑफिस से भी फोन आया था। मैंने ऑफिसर को भेजा है। -रणविजय शर्मा, बिष्टुपुर थानेदार

हमें घटना की ही जानकारी नहीं है। शायद हो सकता है कोई महिलाएं थाना आई होगी। हमारे किसी ऑफिसर ने उनको डील किया होगा। मैं दिनभर मीटिंग में था। पता करूंगा कि क्या मामला है।

-कुणाल कुमार, साकची थानेदार

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