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पल्स पाेलियाे अभियान:मंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में सांसद-विधायक प्रतिनिधि की जगह कांग्रेस नेता काे मंच पर बैठाया, कार्यक्रम का बहिष्कार कर चल दिए

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य मंत्री ने उलीडीह स्कूल में एक साल की बच्ची काे ड्रॉप पिला की शुरुआत

राज्य स्तरीय पल्स पाेलियाे अभियान रविवार काे मानगो के उलीडीह स्थित आदिवासी हाईस्कूल में परिसर में शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक साल की बच्ची काे पाेलियाे ड्राॅप पिलाकर की। हालांकि पूरा कार्यक्रम विवादाेें में आ गया। आराेप है कि सरकारी कार्यक्रम में बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के प्रतिनिधि संजीव कुमार और विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा को हटाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खां को मंच पर बैठा दिया। मंच पर स्थान नहीं मिलने से नराज सांसद व विधायक प्रतिनिधि कार्यक्रम का बहिष्कार कर वहां से चले गए।

सरयू राय के प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा ने कहा कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में सांसद व विधायक नहीं हैं, तो प्रोटोकाल के तहत उनके प्रतिनिधि को मंच पर स्थान दिया जाता है। लेकिन यहां इसका पालन नहीं किया गया। सरकारी कार्यक्रम में मंत्री ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को मंच पर पहली पक्ति में किस प्रावधान के तहत बैठाया इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मंच पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी थे। समाराेह में एसडीओ नीतीश कुमार सिंह व मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय माैजूद थे।

दाेनाें ने किया समाराेह का बहिष्कार, विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा का आराेप- सरकारी कार्यक्रम में प्राेटाेकाॅल का नहीं किया गया पालन

बन्ना गुप्ता ने सोफासेट हटाकर लगवाईं प्लास्टिक की कुर्सियां

कार्यक्रम का समय सुबह नौ बजे तय था। लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता करीब 11.40 बजे पहुंचे। विभाग की ओर से मंच पर अतिथियों के बैठने के लिए सोफासेट लगाया गया था। मंच पर पहुंचते ही बन्ना ने सोफासेट हटाने का आदेश दिया। कहा- इतनी भव्यता ठीक नहीं। उन्होंने वहां प्लास्टिक की कुर्सियां लगवाईं, जिन पर मंत्री व अतिथि बैठे। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ।

तीन दिनी अभियान में पूर्वी सिंहभूम जिले के 3.17 लाख बच्चों को पोलियाे की खुराक देने का लक्ष्य

तीन दिवसीय पल्स पाेलियाे अभियान में पूर्वी सिंहभूम जिले में 0-5 साल के 3.17 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इस दाैरान ग्रामीण क्षेत्र के 1.60 लाख व शहरी क्षेत्र के 1.57 लाख बच्चो को दवा पिलाई जाएगी। वहीं पूरे राज्य में 60.83 लाख बच्चों को पोलियो ड्राॅप पिलाई जाएगी। साेमवार व मंगलवार काे छूटे हुए बच्चाें काे घर-घर जाकर दवा दी जाएगी। अभियान काे सफल बनाने के लिए जिले में 3073 बूथ बनाए गए हैं। वहीं, 6129 कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। 307 सुपरवाइजर की भी प्रतिनियुक्ति हुई है।

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