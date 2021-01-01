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इलाज में लापरवाही का आरोप:एमजीएम अस्पताल में इंजेक्शन देते ही मरीज की मौत, हंगामा कर तोड़फोड़ की; पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया मामला

जमशेदपुर3 घंटे पहले
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  • तोड़फोड़ के बाद कंप्यूटर रूम को बंद कर दिया
  • उपाधीक्षक बोले- मरीज को सेप्टीसीमिया, फैटी लीवर व अन्य बीमारी थी

छोटा गोविंदपुर निवासी देवशरण शर्मा (45) की एमजीएम अस्पताल में इंजेक्शन देने के तुरंत बाद मौत हो गई। घटना बुधवार दिन के 2.30 बजे की है। परिवार के लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा जमकर हंगामा किया। कंप्यूटर कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की। खबर मिलने पर साकची पुलिस पहुंची। लिखित आवेदन देने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। देवशरण को मंगलवार को दिन में पेशाब में खून आने व दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। मृतक की बहन लक्ष्मी शर्मा ने कहा - एमजीएम अस्पताल में देवशरण को भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों के पास 4-5 बार गई। तब उन्हें देखने के लिए पहुंचे। बुधवार सुबह तक वो ठीक थे, लेकिन इंजेक्शन लगते ही उनकी स्थिति बिगड़ गई व निधन हो गया।

स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर को बुलाने के लिए गई, लेकिन काफी देर बाद डॉक्टर पहुंचे। परिवार के लोग इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर का नाम बताने व उन्हें बुलाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने कंप्यूटर रूम में तोड़फोड़ भी की। खबर मिलने पर पुलिस पहुंची व परिवार के लोगों को शांत कराया। पुलिस को परिवार के लोगों ने लिखित शिकायत की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मौत के कारणों की जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए रखा है। घटना के बाद अस्पताल में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। तोड़फोड़ के बाद कंप्यूटर रूम को बंद कर दिया। मामला शांत होने के बाद खोला। मामले में अस्पताल के उपाधीक्षक डाॅ. नकुल चौधरी ने कहा- मरीज मंगलवार को भर्ती हुआ था। उसे सेप्टीसीमिया, फैटी लीवर समेत अन्य बीमारी थी, वो गंभीर हालत में लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है।

हंगामे में दूसरा मरीज गिरा

अस्पताल में जब हंगामा चल रहा था तो दूसरा मरीज बेड में धक्का लगने से गिर गया। हंगामा के कारण काफी देर तक परिजनों के नहीं रहने के कारण मरीज फर्श पर गिरा रहा। अस्पताल के वार्ड ब्वाॅय ने जब मरीज को गिरे हुए देखा तो उसे उठाने लगा। इस दौरान हंगामा कर रहे मरीजों ने वार्ड ब्वॉय को पिटाई करने के लिए पकड़ लिया, किसी तरह उसे बचाया गया। हालत तो यह थी कि हंगामा कर रहे परिजन चप्पल उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे।

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