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समाजसेवा:फिर चहकने लगी नन्ही रितिका, माता-पिता बोले- मदद के बिना नहीं बच पाते दोनों हाथ; बच्ची के घाव लगभग 70 फीसदी तक ठीक हो चुके

जमशेदपुर2 दिन पहले
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  • शहर के सामाजिक संगठनों ने देवनगर की ढाई साल की बच्ची का कराया इलाज
  • 13 जनवरी को टीएमएच ने 55 हजार का बिल बकाया होने पर बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया

गर्म तेल से झुलसी बाराद्वारी देवनगर की रहने वाली ढाई साल की रितिका राव के दोनों हाथ काटने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन सामाजिक संगठनों की मदद से बच्ची के दोनों हाथ बच गए। बच्ची के पिता फेरी कर घर चलाते हैं। बच्ची के इलाज में डेढ़ लाख रुपए से अधिक खर्च होने के अनुमान होने और एक बड़े अस्पताल द्वारा बीच में इलाज बंद कर दिए जाने के बाद परिजनों ने आस छोड़ दी थी। लेकिन इस बीच कुछ सामाजिक संगठन आगे आए और बच्ची का इलाज कराया। आज बच्ची के घाव लगभग 70 फीसदी तक ठीक हो चुके हैं।

दो माह से जूझ रही बच्ची

बच्ची के पिता बबलू राव ने बताया- 2 दिसंबर 2020 की सुबह रितिका खेलते हुए अचानक कड़ाही पर जा गिरी। गर्म तेल से उसके दोनों हाथ जल गए। बच्ची 19 दिन तक एमजीएम में रही, लेकिन घाव गंभीर होते जा रहे थे। 27 दिसंबर को बच्ची को टीएमएच ले गए, लेकिन अस्पताल ने 20000 रुपए जमा करने पर ही भर्ती लेने की बात कही। अर्पण संस्था की मदद से 3 जनवरी को बेटी को टीएमएच में भर्ती कराया।

टीएमएच ने एक न सुनी...

बकौल बबलू राव, 13 जनवरी को टीएमएच ने 55 हजार का बिल बकाया होने पर बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया। चिकित्सकों ने इलाज में लगभग डेढ़ लाख रुपए और खर्च होेने की बात कही। उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन टीएमएच प्रबंधन ने एक न सुनी। फिर सिविल डिफेंस सेल की नीतू दुबे ने इलाज का खर्च उठाया। 25 जनवरी को बच्ची को टीएमएच से छुट्टी दे दी गई। बच्ची की एक और सर्जरी होनी है।

इनका भी रहा योगदान

एनसीसीएचडब्ल्यूओ, मारवाड़ी युवा मंच, रेसलर संग्राम सिंह, पूर्व डीएसपी कन्हैया उपाध्याय, यूएसए के नील पटेल, पुणे से आशीष कुमार, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं मानव कल्याण संगठन (सिविल डिफेंस सेल) के रंजीत वर्मा, रविशंकर, रवि जायसवाल, अभिषेक, एसएम तिग्गा, चंदन, पिंटू, रीना, विनीता, रिंकी कात्यायन, अनुष्का सिंह, शादाब अनवर, अभय सिंह आदि।

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