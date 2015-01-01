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पावर कट:आज बेल्डीह, मानगाे के ओल्ड पुरुलिया रोड और चेपापुल के आसपास बंद रहेगी बिजली

जमशेदपुर15 मिनट पहले
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बिजली विभाग ने शुक्रवार काे कदमा व सोनारी में छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रखने की घाेषणा की है। यहां शुक्रवार की सुबह 10 से शाम चार बजे तक आपूर्ति बंद कर काम किया जाएगा। इसमें बेल्डीह, कुंजनगर, कागलनगर के आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, मानगाे के ओल्ड पुरुलिया रोड, चेपापुल आदि इलाकों में 2.30 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। यहां सुबह 11.30 से 1.30 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। यह जानकारी ईई विशाल कुमार ने दी।

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