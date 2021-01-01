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  • Today, The 107th Foundation Day Of Bishtupur Di Milani Will Be Celebrated With Simplicity Due To Corona; The Program Will Begin With Flagging

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स्थापना दिवस:बिष्टुपुर दी मिलानी का 107वां स्थापना दिवस आज, कोरोना के कारण सादगी से मनाया जाएगा; झंडोत्तोलन के साथ होगी कार्यक्रम की शुरुआत

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • सुबह 10 बजे से सुर संगम ग्रुप की प्रस्तुति होगी
  • शाम 6 बजे संस्थापक सदस्याें को श्रद्धांजलि दी जाएगी

बिष्टुपुर दी मिलानी का 107वां स्थापना दिवस गुरुवार को मिलानी हॉल में मनाया जाएगा। कोरोना काल में सभी तरह के आयोजन सादगी से किए जाएंगे। सुबह नौ बजे झंडोत्तोलन व केक कटिंग से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे से सुर संगम ग्रुप की प्रस्तुति होगी। शाम 6 बजे संस्थापक सदस्याें को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

वहीं शाम 6:30 बजे पिछले वर्ष 2020 मार्च में हुए प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी मिलानी के संयुक्त सचिव कृष्णनंदू चटर्जी ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि सुबह फ्लैग होस्टिंग संस्था के अध्यक्ष शेखर डे करेंगे।

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