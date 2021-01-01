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  • Track Stops Jammed For Six And A Half Hours For Express Trains To Stop, Hundreds Of Villagers Sitting On The Tracks Shouting Slogans; Movement Ends After 5 Rounds Of Talks

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गोइलकेरा में रेल चक्का जाम:एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए साढ़े छह घंटे ट्रैक जाम, सैकड़ों ग्रामीणों ने पटरी पर बैठ नारेबाजी की; 5 दौर की वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त

गोइलकेरा3 घंटे पहले
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  • सीनियर डीसीएम और एसडीओ अभिजीत सिन्हा के साथ ग्रामीणों की पांच दौर की वार्ता के बाद ट्रैक जाम हटाया गया
  • अफसरों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग रेलवे बोर्ड के पास रखी जाएगी

एक्सप्रेस ट्रेनाें के ठहराव की मांग काे लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के गाेइलकेरा स्टेशन पर बुधवार सुबह 8.45 बजे लाेग पटरियाें पर बैठ गए। इससे हावड़ा-मुंबई रूट पर साढ़े छह घंटे ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। साउथ विहार एक्सप्रेस समेत दर्जनों मालगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर फंसी रहीं। सीनियर डीसीएम और एसडीओ अभिजीत सिन्हा के साथ ग्रामीणों की पांच दौर की वार्ता के बाद ट्रैक जाम हटाया गया। अफसरों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग रेलवे बोर्ड के पास रखी जाएगी।

नागरिक एकता मंच द्वारा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव देने समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर रेल चक्का जाम आंदोलन किया गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आंदोलन की शुरूआत की। पटरियाें पर लाल रंग के कपड़े डाल दिये। इस दाैरान लोगों ने नारेबाजी भी की। हालांकि रेल अधिकारियों के साथ पांच दौर की वार्ता के बाद मांगें पूरी होने पर दोपहर सवा तीन बजे आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। आंदोलन को लेकर सुबह से ही ग्रामीणों का हुजूम स्टेशन की ओर कूच करने लगा था। नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष लक्ष्मण मेलगांडी ने सुभाष चौक में राष्ट्र ध्वज फहराया। लोगों ने यहां तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रेल ट्रैक पर बैठ गई।

दर्जनों मालगाड़ी व यात्री ट्रेनें खड़ी रहीं, सीनियर डीसीएम पहुंचे

रेल चक्का जाम शुरू होते ही अप-डाउन और थर्ड लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। मालगाड़ी और कई यात्री ट्रेनें दूसरे स्टेशनों पर रोक दी गई। आंदोलन शुरू होते ही मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौगत मित्रा आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे। लेकिन नागरिक एकता मंच ने डीआरएम को बुलाने की मांग करते हुए वार्ता से इनकार कर दिया। दोपहर एक बजे सड़क मार्ग से सीनियर डीसीएम मनीष कुमार पाठक गोइलकेरा पहुंचे। जहां उनसे नागरिक एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल के साथ पांच दौर की वार्ता हुई। अंततः दोपहर 3 बजे सीनियर डीसीएम और अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा के साथ आंदोलनकारियों की वार्ता सफल रही जिसके बाद चक्का जाम हटाने का फैसला किया गया। ट्रेनों का परिचालन ठप रहने से रेलवे को करोड़ों के नुकसान का अनुमान है।

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