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परसुडीह गैंगरेप:पीड़िता का कोर्ट में बयान- चार युवकों ने स्कूल के टॉयलेट में किया सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग के कपड़ा दुकान से लौटते वक्त दिया वारदात को अंजाम

जमशेदपुर3 घंटे पहले
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  • शौचालय से लौटने के क्रम में दिया घटना को अंजाम
  • एसएसपी ने कहा था- नाबालिग कपड़ा दुकान से घर लौट रही थी

परसुडीह थाना क्षेत्र के श्याम टॉकीज के पास सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पीड़िता का बुधवार को कोर्ट में बयान हुआ। बयान में पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह 31 जनवरी की रात में बंद स्कूल के शौचालय में गई थी। वहां से लौटने के क्रम में शंकरपुर के पास उसे चार युवकों ने घेर लिया। जबरन उसे अपने साथ वापस स्कूल ले गए और शौचालय में उसके साथ सभी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जबकि एसएसपी ने प्रेस को दिए गए बयान में बताया था कि नाबालिग कपड़ा दुकान से घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते से उठाकर ले गए।

नाबालिग के पूर्व परिचित वीरू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाकी अन्य लोग उसका सहयोग कर रहे थे। मालूम हो कि पीड़िता के पिता के बयान पर परसुडीह थाना में प्रधान टोला निवासी वीरू जानको, रविंद्र गोप, जयंती मार्डी, कुणाल सोये के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सभी को जेल भेज दिया। इधर, भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। उन्होंने स्पीडी ट्रायल के तहत चलाने की मांग की है। जबकि बिरसा सेना के कोल्हान अध्यक्ष दिनकर कच्छप के नेतृत्व में परिवार के लोग एसएसपी से मिले। पीड़िता को 48 घंटा तक थाना में रखा गया। साथ ही पीड़िता के पिता से सादे पेपर पर साइन कराया। वहीं जेएचआरसी की बैठक में घटना पर चिंता जता ऐसी घटना नहीं रोकने के लिए पुलिस को असफल बताया। कांफ्रेंस के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा - पुलिस का डर नहीं है, इसलिए अपराधी सक्रिय हैं।

आरोपियों को जल्द सजा दी जाए- एबीवीपी

एबीवीपी ने महानगर मंत्री के नेतृत्व में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का विरोध करते हुए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें परिषद ने मांग की है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। मौके पर उपस्थित अभाविप जमशेदपुर महानगर के महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने कहा अभाविप ऐसी घटना की कड़ी निंदा करती है। प्रशासन को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। मौके पर अभिषेक तिवारी, बापन घोष, जिला संयोजक सागर ओझा, महानगर संगठन मंत्री हिमांशु दूबे, सोनी कुमारी, मानस पाल, सिद्धार्थ बागी, महेश बेरा, चंदन कुमार, पूजा आदि थे।

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