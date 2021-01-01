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चुनाव:विनय चाैधरी बने झारखंड शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • जबकि कुंदन कुमार, जय चौधरी, एम चंद प्रमाणिक व गौरव सेन संयुक्त मंत्री बने

झारखंड माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ का पारिवारिक मिलन सह चुनाव रविवार को राजस्थान विद्या मंदिर साकची में संपन्न हुआ। इसमें संघ के कुल 44 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें चंदन कुमार मोहंती को संरक्षक व विनय कुमार चौधरी अध्यक्ष चुने गए। प्रेमरंजन कुमार, सोमा जाना, शैलेन्द्र कुमार, सुर सिंह तमसोय व मिथिलेश मिश्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा दोल गोविंद महतो जिला मंत्री चुने गए।

जबकि कुंदन कुमार, जय चौधरी, एम चंद प्रमाणिक व गौरव सेन संयुक्त मंत्री बने। वहीं, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास चंद्र पांडे तो उप कोषाध्यक्ष गौरव कुमार सिंह राय को चुना गया। कार्यालय मंत्री खिरोद चंद्र मंडल व प्रीति सिन्हा बनीं। चुनाव प्रक्रिया चुनाव पदाधिकारी शंकर मिश्रा व मिथिलेश मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ।

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