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लगातार हो रहीं चोरी की वारदात:बुरका पहन चोरी करने वालाें ने दूसरे दिन नाकाब पहन 17 हजार नगद और जेवर उड़ाए

जमशेदपुर22 मिनट पहले
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टूटी हुई अलमारी को दिखाता पीड़ित।

बिरसानगर जोन नंबर पांच मदर टेरेसा रोड निवासी शंभू विश्वास के घर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 11 नवंबर को नकाब पहने आए तीन युवक लूटपाट में विफल होने के बाद गुरुवार की शाम दोबारा घर की छत के जरिए पहले तल्ला में घुसे और अलमारी तोड़कर नकद 17 हजार रुपए समेत जेवर की चोरी कर फरार हो गए। घटना के समय शंभू विश्वास अपने परिवार के सदस्यों संग नीचे कमरे में बैठे थे।

तभी बोरा में भरकर सामान ले जाने के दौरान आवाज हुई। बहू कमरे से बाहर निकली तो देखा कि तीन चोर भाग रहे हैं। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने चोरों को खदेड़ा। खदेड़ने में पड़ोस के झंटू पाल गिर गए, जिससे उनको चोट आई है। चोर छत से पीछे खाली मैदान में कूदकर भागे। लूट की घटना के बाद पत्नी ने अलमारी की चाबी छुपाकर रखी थी, जिसे चोरों ने खोज लिया और अलमारी से जेवर चोरी कर फरार हो गए।

इधर, दूसरे दिन दर्ज नहीं हो पाया लूट का मामला

बिरसानगर जोन नंबर पांच मदर टेरेसा रोड में शंभू विश्वास के घर में लूटपाट के मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। थानेदार राजेश कुमार झा के मुताबिक घर में तीन लोग जरूर घुसे थे, लेकिन कुछ सामान नहीं ले गए। ऐसे में क्या मामला दर्ज होगा।

अब यहां सवाल उठता है कि यदि घरवाले शिकायत नहीं करते हैं तो क्या पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस सवाल का जवाब थानेदार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत नहीं की है। वहीं घटना के बाद से शंभू विश्वास का परिवार भयभीत है।

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