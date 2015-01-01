पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मुख्य गवाह सेठ ने पत्र लिखकर पूछा:गवाह का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग क्यों करना चाह रही सीआईडी

जमशेदपुर18 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

मानगो स्थित सहारा सिटी दुष्कर्म मामले की जांच कर रही सीआईडी के पॉलीग्राफी टेस्ट व ब्रेन मैपिंग कराने की नोटिस मामले के मुख्य गवाह नानक सेठ ने सीआईडी को अपना जवाब भेजा है। लिखित जवाब में नानक सेठ ने पूछा -आखिर आरोपियों के बजाय मुख्य गवाह का सीआईडी पॉलीग्राफी टेस्ट-ब्रेन मैपिंग कराना क्यों चाह रही है? जवाब में लिखा है कि आरोपी इंद्रपाल सैनी, श्रीकांत महतो, शिवकुमार महतो का पाॅलीग्राफी टेस्ट-ब्रेन मैपिंग भी कराया जा रहा है क्या? उनको भी नोटिस दिया है।

यदि नहीं तो आरोपियों की जांच क्यों नहीं कराई गई। तीन पन्ने के जवाब में नानक सेठ ने कहा - इस टेस्ट के मेरे शारीरिक-मानसिक दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया जाए। इसके बाद ही मैं पोलीग्राफी टेस्ट-ब्रेन मैपिंग की इजाजत दूंगा।

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को सीआईडी ने मुख्य गवाह और दुष्कर्म पीड़िता के संरक्षक नानक सेठ के पोलीग्राफी टेस्ट-ब्रेन मैपिंग कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसमें इसके लिए सहमति प्रदान करने की बात कही थी। नानक के मुताबिक सीआईडी मामले में जानकारी देगी तो टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें