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तीन घंटे तक जांच:बंद केबुल कंपनी में परिसंपत्तियों की लूट की सीबीआई जांच कराने काे लेकर सीएम और पीएम से मिलूंगा : सरयू

जमशेदपुर2 मिनट पहले
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बंद केबुल कंपनी में परिसंपत्तियों की जांच करते विधायक।
  • 20 साल से बंद गोलमुरी की कंपनी की परिसंपत्तियों का विधायक ने लिया जायजा
  • प्रबंधन ने साजिश कर किया दिवालिया, 100 कराेड़ की मशीनें गायब

विधायक सरयू राय कहा - गाेलमुरी केबुल कंपनी में चाेरी की जांच सीबीआई से कराने काे लेकर सीएम-पीएम से मिलूंगा। 20 साल से बंद कंपनी में परिसंपत्तियों की लूट हुई है, इसकी जांच राज्य सरकार काे करानी चाहिए। प्रबंधन समेत यहां के प्रभावशाली लाेगाें का संरक्षण मिला है।

शहर के सफेदपाेश काे भी बेनकाब करना चाहिए। इसलिए सीएम से मिल चाेरी की सीबीअाई, एसीबी, सीआईडी से जांच कराने की मांग करूंगा। मामले में पीएम से भी सीबीआई-ईडी जांच काे लेकर मिलूंगा। 20 साल से रसूखदार व प्रबंधन ने साजिश के तहत कंपनी काे दिवालिया कर 100 कराेड़ की मशीनें चाेरी कराई। कंपनी काे प्रबंधन-चाेराें ने खंडहर बना दिया। विधायक गुरुवार काे कंपनी का निरीक्षण करने के बाद पत्रकाराें से बात कर रहे थे। कहा -25 वर्षों में जो लोग यहां से विधायक, सांसद चुने गए, सरकार में सीएम-मंत्री रहे वैसे नेताओं ने भी कंपनी को लूटने से बचाने की कोशिश नहीं की। चोरों को बेनकाब करने के लिए गाेलमुरी थाना में केस दर्ज किया है। कंपनी के वर्तमान-पूर्व कर्मियों ने बताया कि प्रभावशालाी लोगों की मिलीभगत से सामान-मशीनों काे गायब किया।

प्रबंधन ने कराया लूट, नहीं की जांच
विधायक ने कहा- जिस प्रकार से प्रबंधकों ने कंपनी को लूटा है, देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। प्रबंधकों ने लूट रोकने की जगह बढ़ावा दिया। पुलिस ने 20 वर्षों में काेई कार्रवाई नहीं की। चाेराें ने पानी का माेटर भी चुरा लिया।

दूसरे राज्य में अरबाें की संपत्ति पर नजर
सरयू राय ने कहा - सुनियाेजित साजिश के तहत केबुल कंपनी काे दिवालिया घाेषित किया। साजिशकर्ताओं की नजर कंपनी की मुंबई, पुणे, काेलकाता में अरबाें की परिसंपत्तियों पर है।

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