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हादसा:पारिवारिक विवाद में दो बेटियों के साथ महिला ट्रेन के सामने लेटी, मां की मौत

जमशेदपुर3 घंटे पहले
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पारिवारिक विवाद से परेशान आसनबनी की डोरकासाई की रहने वाली महिला अपनी दो बच्चियों के साथ गोविंदपुर रेलवे हाल्ट के पास ट्रैक पर साे गई।

मालगाड़ी की चपेट में आने ले महिला की मौत हो गई जबकि दोनों बच्चियों की हालत गंभीर है। दोनों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शाम छह बजे की है। आसनबनी निवासी अशोक महतो के साथ झगड़ा होने के बाद पत्नी लक्ष्मी महतो (40) अपनी दो बच्ची रेशमी (11) और रौशनी महतो (3) के साथ दाेपहर तीन बजे घर से निकली।

शाम को लगभग साढ़े पांच बजे गोविंदपुर हाल्ट के पास ट्रैक पर ट्रेन आता देख पटरियों पर बच्चियों के साथ लेट गई। तेजी से आ रही मालगाड़ी ने तीनों को चपेट में ले लिया। लक्ष्मी महतो की ट्रेन से कटकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि बच्चियां बच गई।

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