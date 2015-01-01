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महिला अधिकारियाें-कर्मचारियों की बहाली होगी:टाटा स्टील की महिला कर्मी जरूरत के अनुसार अब हर जगह करेंगी काम

जमशेदपुर17 मिनट पहले
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यूनियन कार्यालय में आत्रेयी सरकार, आर रवि प्रसाद व अन्य।
  • कंपनी की पहली डेजिगनेटेड महिला वीपी एचआरएम आत्रेयी सरकार ने कहा-

टाटा स्टील में कार्यरत महिला अधिकारियाें और कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से अब सभी तरह के काम में लगाया जाएगा। अब जहां सिर्फ पुरुष अधिकारी व कर्मी काम करते हैं वहां महिलाएं भी काम करेंगी। इसका उद्देश्य कंपनी में लैंगिक समानता लाना और दुनिया के लिए एक बैंचमार्क स्थापित करना है। यह कहना है टाटा स्टील की पहली डेजिगनेटेड महिला वीपी एचआरएम आत्रेयी सरकार का। आत्रेयी गुरुवार को बताैर वीपी एचआरएम पहली बार टाटा वर्कर्स यूनियन में परिचयात्मक दौरा पर आई हुई थीं।

अत्रेयी सरकार ने यूनियन पदाधिकारियों को बताया कि इस बेंचमार्क के लिए कंपनी में महिला अधिकारियाें और कर्मचारियों की बहाली होगी। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, महामंत्री सतीश कुमार सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद कुमार पांडेय समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

कंपनी को बेस्ट वर्क प्लेस का है दर्जा

आत्रेय सरकार ने सबसे पहले यूनियन आकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। फिर टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्व. वीजी गोपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद यूनियन के मीटिंग कक्ष में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में वीपी एचआरएम आत्रेय सरकार ने अपना परिचय दिया। फिर आने वाले समय में होने वाले बदलाव के बारे में यूनियन पदाधिकारियों से कहा कि उनकी प्राथमिकता लैंगिक समानता लाने के साथ कंपनी में काम करना युवा युवतियों का सपना हो।

अब कंपनी में वर्किंग-टूगेदर का जो कांसेप्ट है उसको और मजबूत किया जाएगा। आत्रेय सरकार ने इस दौरान कहा कि आज दुनिया में टाटा स्टील एक बेहतर वर्किंग प्लेस माना जाता है। लेकिन, इसको एक रोल माॅडल के रूप में दुनिया देखे इसपर काम किया जा रहा है।

सिक्युरिटी रिस्क सब कमेटी में बदलाव, 12 पदाधिकारी शामिल

कंपनी की सिक्युरिटी रिस्क सब कमेटी में बदलाव किया गया है। सीईओ एमडी टीवी नरेंद्रन के हस्ताक्षर से गुरुवार को सर्कुलर हुआ। कमेटी में वीपी व चीफ स्तर के 12 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें वीपी सीएस चाणक्य चौधरी, चीफ इंटेलिजेंस अचिंता चटर्जी, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव चैतन्य भानू, डीबी सुंदरा रमन, पीयूष गुप्ता, प्रबल घोष, राजीव सिंघल, राजीव कुमार, स्वास्तिक बासु, जुबिन पालिया, समिता शाह, गोपाल प्रसाद चौधरी शामिल हैं। जमशेदपुर प्लांट में पदस्थापित आईएल 2 स्तर के अधिकारी चीफ ब्लास्ट फर्नेस मंटू पात्रा को हुगली मेट कोक का जनरल मैनेजर बना कर भेजा गया है।

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