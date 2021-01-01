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साप्ताहिक अवकाश:टाटा मोटर्स में रविवार को हुआ काम, कमिंस में आज छुट्टी

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • रविवार के बदले कर्मचारियों को किसी अन्य दिन छुट्टी मिलेगी

टाटा मोटर्स में रविवार को सामान्य कामकाज हुआ। प्लांट हेड विशाल बादशाह के हस्ताक्षर से पहले में ही इसका सर्कुलर जारी जानकारी दे दी गई थी। उत्पादन में तेजी और कार्य अधिकता को देखते हुए प्लांट के सभी विभागों में कामकाज हुआ। रविवार के बदले कर्मचारियों को किसी अन्य दिन छुट्टी मिलेगी। इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

वहीं टाटा कमिंस में भी रविवार को काम हुआ। इसके बदले सोमवार को छुट्टी रहेगी। दोनों कंपनियों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। बताते चलें कि लॉकडाउन खुलने के बाद से टाटा मोटर्स में वर्कऑर्डर बढ़ा है। जरूरत होने पर कर्मचारियों को रविवार को भी बुलाया जाता है।

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