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ज्ञापन:साहित्यकार नरेश अग्रवाल जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार से हुए सम्मानित

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • संस्था के महासचिव सुरेश निराला ने स्वागत भाषण और शकुंतला मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया

प्रतिष्ठित संस्था जयशंकर विचार मंच ने रांची में आयोजित समारोह में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जमशेदपुर के साहित्यकार नरेश अग्रवाल को जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया।

पद्मश्री मुकुंद नायक, डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. माया प्रसाद, डॉ. गिरिधारी राम गांझू ने उन्हेंं स्मृति चिह्न व पुरस्कार राशि देकर और शाॅल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। संस्था के महासचिव सुरेश निराला ने स्वागत भाषण और शकुंतला मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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