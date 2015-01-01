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खुदकुशी:सोशल मीडिया पर बाय-बाय लिख युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड करने से पहले बहन से फोन पर की थी बातचीत

जमशेदपुर27 मिनट पहले
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साकची थाना अंतर्गत काशीडीह लाइन नंबर-9 में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक मंजीत ठाकुर (21 वर्ष) ने गुरुवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर वह कपड़े के सहारे फंदे से झूल गया। मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो वह फंदे से लटकता मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या करने से पूर्व मृतक ने सोशल मीडिया पर बाय-बाय लिखा।

जानकारी के अनुसार सुसाइड करने से पहले उसने अपनी बहन से भी फोन पर बात की थी। मृतक मूलरूप से आदित्यपुर के नीरूडीह का रहने वाला था। वह पूर्व में अपनी मां के साथ काशीडीह में रहता था। उसकी मां घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। बाद में नीरुडीह में मृतक के पिता ने अपना घर बना लिया, जिसके बाद सभी वहां शिफ्ट हो गए।

करीब तीन दिन पूर्व ठेकेदारी में नौकरी लगने की बात बोल वह काशीडीह लाइन नंबर-9 में रहने आया था। युवक की आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बहन द्वारा बार-बार फोन करने पर उसने रिसीव नहीं किया तो उसने मकान मालिक को जानकारी दी। मकान मालिक ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो वह फंदे से लटकता मिला। सूचना पाकर मृतक के परिजन भी पहुंचे।

सोनारी में घर में अकेली रह रही वृद्धा ने फंदे से झूल की आत्महत्या

सोनारी थाना के नर्स क्वार्टर शिवलाल बस्ती में रहने वाली महिला उमा बाई (62 वर्ष) ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला घर में अकेले रहती थी। उसका पति 28 वर्ष पूर्व उसे छोड़ चुका है। उसका कोई संतान भी नहीं है। अपने घर के आंगन में वह रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। मकान मालिक हीरालाल ने उसे फंदे से झुलता पाया। मकान मालिक ने मृतका के भाई लक्ष्मण प्रसाद को घटना की जानकारी दी। भाई कदमा में रहता है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई के अनुसार उसकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। डेढ़ माह पूर्व उसकी बहन यहां रहने आई थी। उसे छुआछूत की बीमारी थी। वह अपना सामान किसी को छूने नहीं देती थी। उसका इलाज भी चल रहा था। इधर, पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है।

परसुडीह लोको कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी

परसुडीह थाना के लोको कॉलोनी हरिजन बस्ती में रहने वाले राजेश घोष (25 वर्ष) ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रस्सी के सहारे वह फंदे से झूल गया। पत्नी रेणुका मुखी ने उसे फंदे से लटकता पाया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को फंदे से उतार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा।

पत्नी के बयान पर थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। राजेश की आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला है। पत्नी के अनुसार, उसने आत्महत्या क्यों की इसकी जानकारी उसे नहीं है। मृतक के दो बच्चे भी हैं।

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