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विदाई:समारोह का आयोजन कर व्याख्याता को दी विदाई

राजनगर4 घंटे पहले
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एलएनएमयू की अंगीभूत इकाई वीएसजे कॉलेज में इतिहास विभाग के व्याख्याता प्रो. विजय कुमार झा के अवकाशग्रहण के अवसर पर वीएसजे कॉलेज शिक्षक संघ के तत्वावधान में विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। प्रिंसिपल प्रो. गंगानाथ झा की अध्यक्षता अाैर प्रो.राजकुमार राय के संचालन में आयोजित विदाई समारोह में संघ की ओर से प्रो. विजय कुमार झा को सम्मानित किया गया। वहीं, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी गई।

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