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मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण:ऊपरबेड़ा गांव में 220 ग्रामीणों को मिली मच्छरदानी

सरायकेला2 घंटे पहले
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सीएचसी सरायकेला के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केंद्र हुदू के ऊपरबेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 220 ग्रामीणों को मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को मलेरिया- डेंगू की रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। ग्रामीणों को रात को सोते समय मेडिकेटेड मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुखिया दुर्गा मुंडा, वार्ड सदस्य शिफाली, सरदार एमपीडब्ल्यू सूरज नारायण साव, एमटीएस अरशद हुसैन, एमपीडब्ल्यू विष्णु कांत महतो आदि उपस्थित रहे।

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